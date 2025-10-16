THE IMPRESSIVE BURRICOS DE LA PLAYA le pré rouge Ruffey-sur-Seille

le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:30:00

fin : 2025-10-16 23:30:00

Date(s) :

2025-10-16

The Impressive Burricos de la Playa est un groupe fondé à Dole (Jura) en 2006, réunissant des musiciens issus d’un même cercle d’amis. Depuis plus de dix ans, le groupe s’est affirmé sur la scène régionale et propose une identité musicale caractérisée par une fusion de funk et d’influences jazz.

Sur place buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites..), parking. .

le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

