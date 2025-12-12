The individualism of Gil Evans Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Étudiant·es du département jazz

Laurent Cugny, direction

La re-création du disque « manifeste » de Gil Evans (1964)

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

