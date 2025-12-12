The individualism of Gil Evans Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

The individualism of Gil Evans Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

The individualism of Gil Evans Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 15 janvier 2026.

Auditorium Marcel Landowski
Étudiant·es du département jazz
Laurent Cugny, direction

La re-création du disque « manifeste » de Gil Evans (1964)
Le jeudi 15 janvier 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-15T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-15T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid  75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis