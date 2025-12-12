The individualism of Gil Evans Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
The individualism of Gil Evans Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 15 janvier 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Étudiant·es du département jazz
Laurent Cugny, direction
La re-création du disque « manifeste » de Gil Evans (1964)
Le jeudi 15 janvier 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Tout public.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
