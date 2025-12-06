The Initiativ • Aérostat Palace • Feather Aid SUPERSONIC Paris

THE INITIATIV (22h30)

(Indie rock – Paris, FR)

The Initiativ est un groupe parisien d’Indie Rock et rock alternatif formé en Juin 2022. Les quatre membres, Julie, Jean, Mateo et Timour se sont rencontrés au lycée, où le groupe s’est formé. En deux semaines ils composent leur premier single « The Line » pour pouvoir participer au tremplin Première Seine, qu’ils remportent la même année !

Le groupe tire son inspiration de genres variés : BritPop, Post-Punk, Funk, New Wave ou encore rock psychédélique et piochent librement dans leur influences : The Strokes, Pixies, Arctic Monkeys, Fontaines DC entre autres… Des influences que le groupe travaille, sans entrer dans le mimétisme, en se construisant une identité propre, et un son singulier.

The Initiativ c’est un jeu sur la complémentarité des voix des deux chanteurs guitaristes, Julie et Mateo, associant des timbres presque opposés dans chaque morceau. Côté guitare, un équilibre entre mélodie clinquantes et riff graves et puissants, divaguant, parfois, dans un univers aux sonorités « postapocalyptiques ». Toujours dans la recherche de complémentarité, une recette récurrente du le projet de The Initiativ, qui cherche dans le chaos, le fil conducteur, dans l’obscurité, le filet de lumière.

Le projet aussi repose sur une section rythmique puissante : une batterie tranchante et dynamique accompagnée d’une basse ronde et sophistiquée, qui s’imposent dans le son de The Initiativ avec un rôle principal. C’est donc un rendu équilibré que propose le groupe, dans un projet honnête et inspiré !

Plus récemment, le groupe a sortie un double single « Fresh Paint / Wake Up (Darling, It’s Alright ») à l’été 2025.

Les 3 influences : The Strokes, Fontaines DC, Royel Otis

https://www.youtube.com/@the.initiativ

AÉROSTAT PALACE (21h30)

(Indie rock – Palace On Clouds – France)

Aérostat Palace s’est formé en 2024 sur la rencontre explosive de plusieurs musiciens amiénois (The Void, Lois Verne, Lady Godiva, YMISO, Lagoon). Le groupe allie l’énergie aux mélodies dans un cocktail mixant une certaine vision punk à des références pop. Il a enregistré en cette même année quatre titres avec Ronan Mézière d’Edgär qui sortent, tour à tour, entre janvier et avril 2025. Après une date devant près de 1000 personnes au Rock Marin’s Festival, Aérostat Palace s’est rendu trois fois à Paris (FGO Barbara, Les Disquaires, Supersonic). Leur premier clip CHAOS a été visionné 5000 fois en deux semaines. A l’automne 2025, un nouveau single intitulé Take Me Somewhere est sorti.

Les 3 influences : The Smiths, The Libertines, Blink 182.

https://soundcloud.com/aerostatpalace

https://www.youtube.com/@AerostatPalace

FEATHER AID (20h30)

(Rock alternatif – Paris, FR)

Feather Aid, c’est un groupe de potes qui jouent et composent du rock pour le plaisir de faire vibrer le public. Il est créé par Eloi et Paul-Enée en 2018, avec des reprises de hard rock. Il continue à évoluer pendant deux ans avec des membres temporaires, avant d’arriver à une formation stable en 2020, avec l’arrivée de Thomas à la guitare et Rafael à la batterie. C’est avec cette formation que le groupe a commencé à arranger des morceaux, à en composer avec un style rock progressif, puis enfin à enregistrer son premier EP en mars 2024, Love Undertones. Après avoir écumé de nombreuses salles de concert et festivals en Île de France, dont Rock en Seine en 2023, la soif de scène est grimpante pour le groupe.

On est tous les 4 passionnés de musique et on s’entend bien sur le choix et la composition des morceaux malgré nos goûts musicaux différents. Les guitaristes ont des jeux différents et complémentaires, brisant ainsi le schéma traditionnel et démodé de guitariste rythmique/guitariste soliste. Bref Feather Aid, c’est une formation de musiciens qui bénéficient les uns des autres, et qui tentent de faire rentrer le public dans cette logique de partage dans et par la musique.

Les 3 influences : Last Train, Pink Floyd, Radiohead

https://hyperfollow.com/featheraid

https://www.youtube.com/@featheraid5788

Vendredi 2 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Strokes, Pixies & Cage The Elephant !

Le vendredi 02 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

