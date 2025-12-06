The Inspector Cluzo + 1e partie Alençon
171 Rue de Bretagne Alençon
2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Le duo rock-blues gascon The Inspector Cluzo transcende les frontières depuis près de 20 ans avec leur musique sincère et leur engagement sans compromis. Après une tournée triomphale aux États-Unis, en Australie, au Japon et en Europe, ils reviennent sur scène pour célébrer leur 10e album LESS IS MORE , prévu pour 2025.
Fort de leur indépendance artistique totale, ils produisent et financent eux-mêmes leurs albums via leur propre label, prouvant que leur authenticité va bien au-delà de la musique. Leurs thèmes de prédilection la post-croissance et un retour à l’essentiel reflètent leur mode de vie à la ferme, ancrée dans des valeurs écologiques et humaines. Préparez vous à une soirée où le rock fusionne avec l’âme des grandes scènes ! .
