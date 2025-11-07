THE INSPECTOR CLUZO 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

THE INSPECTOR CLUZO 1ERE PARTIE Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Après 2 ans de tournée dans le monde, aux USA, en Australie, au Japon et en Europe, pour leur 9ème LP Horizon , élu parmi les meilleurs albums de rock de 2023 par le prestigieux magazine anglais Classic Rock UK, une standing ovation à l’Albert Hall de Manchester, en support de Eels, les deux paysans gascons annoncent la sortie pour 2025 de leur 10ème LP intitulé sobrement Less Is More et développant tous les thèmes de post-croissance, chers aux groupes et à leur ferme. Il sera toujours auto-produit sur leur propre label et toujours autofinancé comme leurs 9 autres albums. Ce 10ème LP très rock/blues a été enregistré à Nashville dans des conditions live en 4 jours et mixé en 2, par leur mentor, le multi récompensé aux Grammy Awards Vance Powell (Jack White, The Raconteurs, Chris Stapleton). Mr Powell a réussi sur cet album à capter la puissance de leurs lives organiques, sans tracks ni bandes enregistrées, qui ont fait leurs réputations aux 4 coins de la planète depuis quasi 20 ans. Ils annoncent pour la sortie de ce nouvel album une tournée européenne en tête d’affiche de 40 dates, passant par l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17