THE INSPECTOR CLUZO – LA RAYONNE Villeurbanne jeudi 20 novembre 2025.

Après 2 ans de tournée dans le monde aux USA, Australie, Japon et Europe , pour leur 9ème LP Horizon élu parmi les meilleurs album de rock de 2023 par le prestigieux magazine anglais Classic Rock UK magazine, une standing ovation à l’Albert Hall de Manchester en support de EELS, les deux paysans gascons annoncent la sortie pour 2025 de leur 10ème LP intitulé sobrement LESS IS MORE et développant tous les thèmes de post-croissance, chers aux groupes et à leur ferme.Il sera toujours auto-produit sur leur propre label et toujours autofinancés comme leurs 9 autres albums .Ce 10ème LP très rock/blues a été enregistré à Nashville dans des conditions live en 4 jours et mixé en 2, par leur mentor le multi Grammies Awards Vance Powell(Jack White, The Raconters, Chris Stapleton). Mr Powell a réussi sur cet album à capter la puissance de leurs lives organiques, sans tracks ni bandes enregistrées , qui ont fait leurs réputations aux 4 coins de la planète depuis quasi 20 ans. Ils annoncent pour la sortie une tournée européenne headline de 40 dates , passant par l’Angleterre, l’Ecosse, L’Irlande,L’Eire, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69