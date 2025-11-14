The Inspector Cluzo La Cartonnerie Reims

Marne

The Inspector Cluzo La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Tout public

Le retour des paysans rockeurs gascons.

Après avoir enflammé les scènes des États-Unis, d’Australie, du Japon et d’Europe, le groupe emblématique des Landes revient avec un nouvel album et une tournée exceptionnelle. Leur 9? LP, Horizon , salué comme l’un des meilleurs albums rock de 2023 par le prestigieux Classic Rock UK Magazine , a confirmé leur place au sommet.

Couronnés par une standing ovation à l’Albert Hall de Manchester en première partie des EELS, ils annoncent pour 2025 leur 10? album Less Is More . Un opus fidèle à leurs valeurs, auto-produit et autofinancé, à l’image de leur démarche indépendante depuis près de deux décennies. Un mélange puissant de rock et de blues, nourri par leur engagement pour la terre et l’agroécologie, qu’ils pratiquent dans leur ferme des Landes lorsqu’ils ne sont pas en tournée.

Avec plus de 1000 concerts dans plus de 60 pays, ces fermiers rockeurs, artisans d’un son organique et tellurique, partent en 2025 pour une tournée européenne de 40 dates. Leurs shows promettent de faire vibrer les foules comme jamais. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine

Reims 51100 Marne Grand Est

English : The Inspector Cluzo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement The Inspector Cluzo Reims a été mis à jour le 2024-12-16 par ADT de la Marne