The Inspector Cluzo Rock Grande Carène Brest

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

2025-11-08

Si vous aimez The Black Keys, Jack White, Royal Blood, le duo gascon à l’éthique radicale et aux amplis bien chauds livre avec Less Is More un manifeste rock’n’ferme, vapté en conditions live à Nashville sans triche ni filet. Entre blues tellurique et uppercuts organiques, ils affirment que l’indépendance n’est pas un slogan mais un mode de vie. Du terroir, du son, du vrai.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30.

Fermeture des portes à minuit.

Réservation recommandée.

Production Quai Ouest Musiques. .

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

