The Inspector Cluzo Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

The Inspector Cluzo Jeudi 6 novembre, 20h30 Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Début : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T23:30:00

Fin : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T23:30:00

Après 2 ans de tournée dans le monde aux USA, Australie, Japon et Europe, pour leur 9ème LP « Horizon » élu parmi les meilleurs album de rock de 2023 par le prestigieux magazine anglais Classic Rock UK magazine, une standing ovation à l’Albert Hall de Manchester en support de EELS, les deux paysans gascons annoncent la sortie pour 2025 de leur 10ème LP intitulé sobrement « LESS IS MORE » et développant tous les thèmes de post-croissance, chers aux groupes et à leur ferme. Il sera toujours auto-produit sur leur propre label et toujours autofinancés comme leurs 9 autres albums. Ce 10ème LP très rock/blues a été enregistré à Nashville dans des conditions live en 4 jours et mixé en 2, par leur mentor le multi Grammies Awards Vance Powell(Jack White, The Raconters, Chris Stapleton). Mr Powell a réussi sur cet album à capter la puissance de leurs lives organiques, sans tracks ni bandes enregistrées, qui ont fait leurs réputations aux 4 coins de la planète depuis quasi 20 ans. Ils annoncent pour la sortie une tournée européenne headline de 40 dates, passant par l’Angleterre, l’Ecosse, L’Irlande, L’Eire, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France.

Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 Cr de Luze, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de la programmation hors les murs du Krakatoa, Transrock présente: THE INSPECTOR CLUZO à la Salle des fêtes du Grand Parc Concert Rock