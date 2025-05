The Jackets et Cranky Sphynx – Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, 29 mai 2025 20:30, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

The Jackets et Cranky Sphynx Jeudi 29 mai 2025 à 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2025-05-29 20:30:00

fin : 2025-05-29

2025-05-29

The Jackets, garage rock de Suisse

Juste au moment où l’on croyait que le Garage Rock avait atteint ses limites, The Jackets ont insufflé une nouvelle vie au genre, le propulsant vers l’avenir avec leur mélange unique d’influences des années 60, d’attitude punk et de psychédélisme.



Originaire de Suisse, ce trio mené par une femme a acquis une reconnaissance mondiale grâce à ses performances live électrisantes, rassemblant une grande base de fans fidèles depuis sa formation en 2008.



Mené par la charismatique Jackie Brutsche (alias Jack Torera) au chant et à la guitare, ChrisRosales à la batterie et Samuel Schmidiger à la basse, The Jackets forment un trio brut et soudé dont les performances pleines d’énergie rendent chaque concert inoubliable. Mais TheJackets ne sont pas seulement des musiciens. Ce sont des artistes multidimensionnels qui explorent le cinéma, le théâtre, les arts visuels et la narration, des éléments qui s’expriment dans leurs œuvres, leurs paroles et leurs vidéoclips. Ces explorations enrichissent leur vision artistique globale, ajoutant profondeur et complexité à leur son captivant. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

