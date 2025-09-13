The Jancee Pornick Casino en concert ! Au Garage Avallon

The Jancee Pornick Casino en concert !

Au Garage 6B Rue de Lyon Avallon Yonne

Début : 2025-09-13 20:30:00

Concert « The Jancee Pornick Casino »

19 h 30 Ouverture de portes.

20 h 30 Début du concert.

Buvette et petite restauration Vins nature et bières artisanales bio locales.

Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (toilettes PMR).

En 1999 à Cologne, Jancee WARNICK, guitariste américain de l’Oregon rencontre deux réfugiés russes. Rapidement, ils découvrent leur amour indompté pour le Rock’n’roll. Jancee allie la virtuosité de Brian SETZER à l’ouragan sibérien de la balalaïka basse de MOROSOV et à la folie des tambours de Chris.

Ils créent THE JANCEE PORNICK CASINO, un cocktail Molotov irrésistible de Surf Music, de Rockabilly et de Rock Garage des années soixante, rempli d’âme russe, d’adrénaline et d’autodérision.

Après 10 albums et 3000 concerts à travers l’Europe et la Russie, ils débarquent directement d’Allemagne pour une seule soirée en Bourgogne Franche-Comté. Soirée qui promet d’être chaude au Garage. .

Au Garage 6B Rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté legarage.cep@gmail.com

