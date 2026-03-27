The Jazz Room hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

The Jazz Room hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h30.

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 19h30 et à partir de 21h30. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-22

Plonge dans une ambiance unique du jazz en direct, une atmosphère chaleureuse et une soirée à part.

The Jazz Room t’embarque dans un voyage musical à travers les chansons de Frank Sinatra et Louis Armstrong. Du style swing naturel de Frank Sinatra à la voix et à la trompette inoubliables de Luis Armstrong, leur musique renaît grâce à cet hommage touchant. Participe à cette célébration de deux icônes dont l’influence a façonné le monde du jazz et de la musique populaire. Achète tes billets pour The Jazz Room un hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong à Marseille !





Programme



Fly Me To The Moon Frank Sinatra

My Way Frank Sinatra

What a Wonderful World Louis Armstrong

When You’re Smiling Louis Armstrong



…et bien d’autres encore !





Attention, les tables sont partagées et les places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi dans chaque zone. .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Immerse yourself in a unique ambience: live jazz, a warm atmosphere and an evening to remember.

L’événement The Jazz Room hommage à Frank Sinatra et à Louis Armstrong Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille