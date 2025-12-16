The Jazz Room : hommage à la Soul Studio de l’Ermitage Paris

· Un voyage musical à travers les morceaux soul les plus emblématiques de tous les temps

· Un concert puissant qui explore les racines profondes du genre

· Une sélection de tubes classiques et modernes, interprétés avec passion par des musiciens et des chanteurs talentueux

· Organisé dans un lieu chic et intimiste, parfait pour une soirée de musique et de rencontres

· Une célébration de l’héritage culturel de la musique soul, mise en valeur avec respect et attention

Infos

· Dates et heures : sélectionne tes dates/heures directement dans le sélecteur de billets

· Durée : 1 heure

· Âge requis : 18 ans et +

· Accessibilité : Oui, l’événement est accessible aux personnes à mobilité réduite

· Attention : les tables sont partagées et les places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi dans chaque zone

· Consulte la FAQ de cet événement ici

Programme

Never Too Much – Luther Vandross

Let’s Stay Together – Al Green

Respect – Otis Redding

Let’s Get It On – Marvin Gaye

Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours) – Stevie Wonder

…Et bien d’autres !

Description

Prépare-toi pour Hommage à la Soul, présenté par The Jazz Room.

Profite d’une sélection des plus grands succès de la soul – dans un mélange de classiques et de modernes – réimaginés dans un concert live spectaculaire.

Alors, prends un verre, trinque avec nous, et perds-toi dans les secrets d’une musique qui touche l’âme.

The Jazz Room organise une soirée soul à Paris !

Avec des musiciens live, des chanteurs incroyables et une ambiance feel-good du début à la fin.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 19h00 à 20h15

Le jeudi 15 janvier 2026

de 21h00 à 22h15

payant Catégorie D : 24 EUR

Catégorie B : 29 EUR

Catégorie C : 35 EUR

Catégorie A : 41 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo