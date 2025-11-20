THE JAZZ ROOM UN VOYAGE AU CŒUR DE LA NOUVELLE-ORLÉANS Montpellier

THE JAZZ ROOM UN VOYAGE AU CŒUR DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2025-11-20 2026-01-23

Viens découvrir The Jazz Room à Montpellier ! Savant mélange de tubes classiques soigneusement sélectionnés et d’improvisations spontanées, cette représentation musicale t’embarque dans un voyage vers les origines de ce genre révolutionnaire. Achète dès maintenant tes billets pour The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans en plein Montpellier !

Viens découvrir The Jazz Room à Montpellier ! Savant mélange de tubes classiques soigneusement sélectionnés et d’improvisations spontanées, cette représentation musicale t’embarque dans un voyage vers les origines de ce genre révolutionnaire.

Achète dès maintenant tes billets pour The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans en plein Montpellier !

Ce qui t’attend

Profite d’une représentation en direct en compagnie de musiciens et de chanteurs de jazz talentueux

Embarque pour un voyage au cœur de la Nouvelle-Orléans, berceau de cette musique emblématique.

Laisse-toi porter par les sons mélodieux du saxophone, de la trompette et d’autres instruments de jazz.

Apprécie un mélange de morceaux soigneusement sélectionnés et d’improvisations spontanées qui reflètent à la perfection l’esprit libre du jazz.

Laisse-toi guider par des morceaux empreints de rythme l’échappatoire idéale à la réalité

Situé dans un bar chic et intime, parfait pour une soirée conjuguant plaisir et sophistication .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Come and discover The Jazz Room in Montpellier! A clever blend of carefully selected classic hits and spontaneous improvisations, this musical performance takes you on a journey to the origins of this revolutionary genre. Buy your tickets now for The Jazz Room: a journey to the heart of New Orleans in Montpellier!

German :

Komm und entdecke The Jazz Room in Montpellier! Diese musikalische Darbietung ist eine Mischung aus sorgfältig ausgewählten klassischen Hits und spontanen Improvisationen und nimmt dich mit auf eine Reise zu den Ursprüngen dieses revolutionären Genres. Kaufe jetzt deine Tickets für The Jazz Room: Eine Reise ins Herz von New Orleans mitten in Montpellier!

Italiano :

Venite a scoprire la Jazz Room di Montpellier! Un sapiente mix di successi classici accuratamente selezionati e improvvisazioni spontanee, questo spettacolo musicale vi porterà in un viaggio alle origini di questo genere rivoluzionario. Acquistate subito i biglietti per The Jazz Room: un viaggio nel cuore di New Orleans proprio a Montpellier!

Espanol :

Venga a descubrir el Jazz Room de Montpellier Mezcla inteligente de éxitos clásicos cuidadosamente seleccionados y de improvisaciones espontáneas, este espectáculo musical le hará viajar a los orígenes de este género revolucionario. Compre ya sus entradas para The Jazz Room: ¡un viaje al corazón de Nueva Orleans en Montpellier!

L’événement THE JAZZ ROOM UN VOYAGE AU CŒUR DE LA NOUVELLE-ORLÉANS Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER