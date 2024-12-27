The Jeff Panacloc Company Besançon Micropolis Besançon

The Jeff Panacloc Company Besançon

The Jeff Panacloc Company en spectacle à Micropolis à Besançon le 5 février 2026. Réservez vos places en quelques clics sur ngproductions.fr.

Grimpez dans la nacelle et laissez-vous emporter pour un grand voyage. Pour ce spectacle inédit, c’est avec une émotion non dissimulée que Jeff Panacloc vous invite à embarquer dans sa nouvelle attraction. Bienvenue dans la Jeff Panacloc Adventure !

Attachez vos harnais de sécurité et laissez-vous guider par Jeff, Jean-Marc et leurs nouveaux amis, tous plus dégénérés les uns que les autres. Entouré d’un univers musical et d’un décor sur mesure, Jeff vous réserve une performance redoutable avec un humour sans concession ni interdit dont lui seul a le secret. Jeff et Jean-Marc ont hâte de vous retrouver.

Préparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000% ! Jeff Panacloc revient avec un tout nouveau spectacle, The Jeff Panacloc Company , et vous offre une invitation VIP pour découvrir son univers aussi fantastique que décalé.

Imaginez-vous franchir les portes du bureau secret de Jeff, président directeur général d’une Company mystérieuse où une troupe de personnages complètement détraqués vous attend. De l’extravagant au délirant, chaque membre de la Jeff Panacloc Company est prêt à vous faire passer une soirée inoubliable.

Vous serez aux premières loges d’une expérience immersive unique pour découvrir les secrets de cette famille pas comme les autres. Alors, n’hésitez plus ! Rejoignez The Jeff Panacloc Company et devenez, le temps d’une soirée, un membre privilégié de cette bande de joyeux dérangés. Une chose est sûre vous en sortirez légers et changés.

Quand on veut très fort quelque chose on finit toujours par y arriver. .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

