The Jeff Panacloc Company Bourges

2025-10-25 20:30:00

Jeff Panacloc vous invite à découvrir les membres de sa compagnie, tous plus délirants et extravagants que les autres !

Vous vivrez une expérience immersive inédite, en plein cœur des secrets d’une famille hors du commun. N’attendez plus ! Plongez dans l’univers de The Jeff Panacloc Company et le temps d’une soirée devenez un membre à part entière de cette bande de joyeux insensés. Une chose est certaine vous en ressortirez transformé et léger. 45 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33

English :

Jeff Panacloc invites you to discover the members of his company, each one more delirious and extravagant than the last!

German :

Jeff Panacloc lädt Sie ein, die Mitglieder seiner Kompanie zu entdecken, die alle noch verrückter und extravaganter sind als die anderen!

Italiano :

Jeff Panacloc vi invita a scoprire i membri della sua compagnia, tutti più deliranti e stravaganti degli altri!

Espanol :

Jeff Panacloc le invita a descubrir a los miembros de su compañía, ¡todos ellos más delirantes y extravagantes que el resto!

