THE JEFF PANACLOC COMPANY – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon dimanche 9 novembre 2025.

THE JEFF PANACLOC COMPANY Début : 2025-11-09 à 16:00. Tarif : – euros.

Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans « The Jeff Panacloc Company », chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger.

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84