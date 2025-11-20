THE JEFF PANACLOC COMPANY – ELISPACE Beauvais

THE JEFF PANACLOC COMPANY Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans « The Jeff Panacloc Company », chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger.

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60