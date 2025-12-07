THE JEFF PANACLOC COMPANY – LE CUBE Troyes

THE JEFF PANACLOC COMPANY Début : 2025-12-07 à 16:00. Tarif : – euros.

The Jeff Panacloc Company – durée : 1h15Spectacle en constructionPrésentationPréparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000% !Jeff Panacloc revient avec un tout nouveau spectacle, « The Jeff Panacloc Company », et vous offre une invitation VIP pour découvrir son univers aussi fantastique que décalé.Imaginez-vous franchir les portes du bureau secret de Jeff, président directeur général d’une « Company » mystérieuse où une troupe de personnages complètement détraqués vous attend.De l’extravagant au délirant, chaque membre de la Jeff Panacloc Company est prêt à vous faire passer une soirée inoubliable.Vous serez aux premières loges d’une expérience immersive unique pour découvrir les secrets de cette famille pas comme les autres.Alors, n’hésitez plus ! Rejoignez « The Jeff Panacloc Company » et devenez, le temps d’une soirée, un membre privilégié de cette bande de joyeux dérangés. Une chose est sûre : vous en sortirez légers et changés.Texte billetteriePréparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans « The Jeff Panacloc Company », chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger.Bio JeffDepuis plus de 20 ans, Jeff Panacloc et Jean-Marc, son singe en peluche mégalo et rigolo, parcourent les routes de France et du monde. De Paris à Marrakech passant par New-York, ils ont conquis les cœurs et les zygomatiques des spectateurs.L’ascension de Jeff a été fulgurante. Des cabarets parisiens à l’Olympia jusqu’aux Zénith de France, seulement avec son tout premier spectacle Jeff Panacloc perd le contrôle qui en plus cartonne à la télé, avec plus de 5 millions de téléspectateurs, et lui a valu le titre, a sa grande surprise d’Humoriste de l’année 2015.Il a enchaîné ensuite avec Jeff Panacloc contre-attaque , prenant le risque d’introduire deux nouveaux personnages, devant son public déjà très attaché a Jean-Marc : Jacky, le régisseur fan de Johnny, et Nabilouche, la petite amie, fan d’elle-même, de Jean-Marc. Succès garanti avec une audience télé encore devant plus de 4 millions de personnes !Toujours hyperactif, Jeff a créé sa propre émission L’étrange Noël de Jeff Panacloc pour TF1, participé plusieurs fois au Marrakech du rire, et reste très présent sur les réseaux sociaux pour ses Trouducs , le surnom affectueux, ou pas, que Jean-Marc donne à ses fans.Jeff fait aussi son entrée au musée Grévin avec un Jean-Marc plus vrai que nature et qui bouge ! Et avec son deuxième spectacle, il réussit à vendre plus de 450 000 billets entre 2017 et 2019, établissant un record pour un humoriste ventriloque.Avec Jeff Panacloc Adventure , Jeff revient en force après la pandémie de Covid, introduisant encore trois nouveaux personnages : Jean-Louche, le fils de Jean-Marc, Christian, le plus grand fan du duo, et Michel, un variant du Covid incapable de contaminer qui que ce soit. Jeff a enflammé les Zéniths de France et a réuni près de 20 000 personnes à l’Accor Arena de Paris pour un final en apothéose.Et l’aventure continue ! Avec Jeff Panacloc à la poursuite de Jean-Marc , son premier film, vu par plus de 700 000 spectateurs, et aujourd’hui avec tout nouveau spectacle, quatrième du nom : The Jeff Panacloc Company . Jeff invite cette fois si son public à intégrer sa société secrète qui renferme les marionnettes les plus délirantes de France dans un show immersif, musical et surtout, extrêmement drôle.Jeff et Jean-Marc n’ont pas fini de nous faire marrer…Mot de l’artiste :« Depuis tout petit, sans vraiment le savoir, j’ai toujours créé des personnages. Au début, c’était juste pour moi, dans le secret de ma chambre d’enfant. Dès que mes parents me disaient bonne nuit et fermaient la porte, je m’inventais des histoires. Avec ma main, je faisais l’ombre d’une bouche géante projetée sur le mur grâce à ma lampe de chevet. Je me racontais ma journée, mes problèmes, et je me répondais souvent avec humour et plus de bon sens que j’en avais réellement.Je m’imaginais en grand patron d’une compagnie secrète renfermant tous ces personnages d’ombre. En grandissant, j’ai toujours rêvé de parler à mon public, peu importe la manière, tant que ça existait.Un concours de circonstances m’a fait découvrir la ventriloquie, un art qui me permet de me révéler au spectateur. Grâce à ça, j’ai pu écrire trois spectacles merveilleux que je chéris plus que tout. Un jour, en racontant l’histoire de mes ombres chinoises à des amis, j’ai eu comme une révélation : l’idée de parler avec des personnages était en moi depuis toujours.C’est devenu une évidence de replonger dans mon enfance et d’imaginer cette incroyable histoire de compagnie secrète sur scène. J’ai tout de suite partagé cette idée avec m

LE CUBE BOULEVARD CHARLES DELESTRAINT 10000 Troyes 10