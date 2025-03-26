THE JEFF PANACLOC COMPANY – LE LIBERTE – RENNES Rennes
THE JEFF PANACLOC COMPANY – LE LIBERTE – RENNES Rennes dimanche 14 juin 2026.
THE JEFF PANACLOC COMPANY Début : 2026-06-14 à 16:00. Tarif : – euros.
Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans « The Jeff Panacloc Company », chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger.
LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35