The Jeff Panacloc Company Antarès Le Mans

JEFF PANACLOC, de retour à Antarès Le Mans !!!
« Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans The Jeff Panacloc Company , chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger. »
RDV le dimanche 22 mars 2026, à 20h à Antarès.
Ouverture de la billetterie le lundi 28 octobre à 12h. .
Antarès 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
