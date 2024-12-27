The Jeff Panacloc Company Antarès Le Mans

The Jeff Panacloc Company

Antarès 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 20:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

JEFF PANACLOC, de retour à Antarès Le Mans !!!

« Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Dans The Jeff Panacloc Company , chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger. »

RDV le dimanche 22 mars 2026, à 20h à Antarès.

Ouverture de la billetterie le lundi 28 octobre à 12h. .

Antarès 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

JEFF PANACLOC, back at Antarès Le Mans !!!

German :

JEFF PANACLOC, zurück in Antarès Le Mans!!!

Italiano :

JEFF PANACLOC, di nuovo all’Antarès Le Mans!!!

Espanol :

JEFF PANACLOC, ¡¡¡de vuelta a Antarès Le Mans!!!

L’événement The Jeff Panacloc Company Le Mans a été mis à jour le 2025-01-20 par OT Le Mans