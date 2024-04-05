THE JEFF PANACLOC COMPANY – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

THE JEFF PANACLOC COMPANY – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice jeudi 10 décembre 2026.

THE JEFF PANACLOC COMPANY Début : 2026-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

The Jeff Panacloc Company Préparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000% !Jeff Panacloc revient avec un tout nouveau spectacle, « The Jeff Panacloc Company », et vous offre une invitation VIP pour découvrir son univers aussi fantastique que décalé.Imaginez-vous franchir les portes du bureau secret de Jeff, président directeur général d’une « Company » mystérieuse où une troupe de personnages complètement détraqués vous attend.De l’extravagant au délirant, chaque membre de la Jeff Panacloc Company est prêt à vous faire passer une soirée inoubliable.Vous serez aux premières loges d’une expérience immersive unique pour découvrir les secrets de cette famille pas comme les autres.Alors, n’hésitez plus ! Rejoignez « The Jeff Panacloc Company » et devenez, le temps d’une soirée, un membre privilégié de cette bande de joyeux dérangés. Une chose est sûre : vous en sortirez légers et changés.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06