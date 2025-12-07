The Jeff Panacloc Company Troyes

The Jeff Panacloc Company

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 34 – 34 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Jeff Panacloc revient avec un tout nouveau spectacle, The Jeff Panacloc Company , et vous offre une invitation VIP pour découvrir son univers aussi fantastique que décalé.



Imaginez-vous franchir les portes du bureau secret de Jeff, président directeur général d’une Company mystérieuse où une troupe de personnages complètement détraqués vous attend.



De l’extravagant au délirant, chaque membre de la Jeff Panacloc Company est prêt à vous faire passer une soirée inoubliable.

Vous serez aux premières loges d’une expérience immersive unique pour découvrir les secrets de cette famille pas comme les autres.



Alors, n’hésitez plus ! Rejoignez The Jeff Panacloc Company et devenez, le temps d’une soirée, un membre privilégié de cette bande de joyeux dérangés. Une chose est sûre vous en sortirez légers et changés. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

