The Jeff Panacloc Company Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 20:00 –

Gratuit : non 35 € à 70 € 35 € à 70 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/JEFF%20PANACLOC-20662 Tout public

Humour Préparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000 % ! Jeff Panacloc revient avec un tout nouveau spectacle, « The Jeff Panacloc Company », et vous offre une invitation VIP pour découvrir son univers aussi fantastique que décalé. Imaginez-vous franchir les portes du bureau secret de Jeff, président directeur général d’une « Company » mystérieuse où une troupe de personnages complètement détraqués vous attend.De l’extravagant au délirant, chaque membre de la Jeff Panacloc Company est prêt à vous faire passer une soirée inoubliable.Vous serez aux premières loges d’une expérience immersive unique pour découvrir les secrets de cette famille pas comme les autres. Alors, n’hésitez plus ! Rejoignez « The Jeff Panacloc Company » et devenez, le temps d’une soirée, un membre privilégié de cette bande de joyeux dérangés. Une chose est sûre : vous en sortirez légers et changés.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

