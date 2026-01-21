The Joan Minor Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Joan Minor, vocaliste originaire du Kansas qui a joué dans le monde entier avec ses 3 musiciens français, c’est un son pur, et une communion chaleureuse entre une artiste et son public.

Joan interprète toute la gamme du jazz, de la soul et du blues, dans

son style énergétique et émotionnel inimitable : un son brut et non filtré unique. Son sens de la scène et sa sincérité authentique, sa capacité à aborder tous les répertoires avec la même intensité offrent toujours avec éclat des moments impressionnants. Une saveur funky, une belle soirée de groove en perspective…

Composition du groupe:

Joan MInor – chant

Christian Duperray – contrebasse, basse électrique

Michael Dravigny – piano

Etienne Brachet – batterie

L’authenticité du jazz américain mélangée à la French Touch

Le vendredi 24 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire

