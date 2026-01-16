The Juke Joint Man Châteauneuf
The Juke Joint Man Châteauneuf vendredi 20 février 2026.
The Juke Joint Man
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire
Début : 2026-02-20 20:30:00
Le Juke Joint était un endroit improvisé , souvent une grange, ou les musiciens de blue’s se produisaient pour quelques dollars et boissons …..Dans une ambiance qui sentait bon le souffre et la décadence !
The Juke Joint Man n’a pas plus d ambition que ses prédécesseurs ;
Reprendre les classiques du Delta Blue ‘s, quelques compositions avec un harmonica, une guitare slide, une cigar Box , un cajon et un tambourin. .
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
