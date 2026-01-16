The Juke Joint Man

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Le Juke Joint était un endroit improvisé , souvent une grange, ou les musiciens de blue’s se produisaient pour quelques dollars et boissons …..Dans une ambiance qui sentait bon le souffre et la décadence !

The Juke Joint Man n’a pas plus d ambition que ses prédécesseurs ;

Reprendre les classiques du Delta Blue ‘s, quelques compositions avec un harmonica, une guitare slide, une cigar Box , un cajon et un tambourin. .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Juke Joint Man

L’événement The Juke Joint Man Châteauneuf a été mis à jour le 2026-01-16 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais