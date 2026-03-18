THE JURY EXPERIENCE MEURTRE AU LARGE

ZAC, Le Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-14 2026-07-16

Tu as été convoqué·e pour être juré·e. Entre dans une salle d’audience palpitante où le public se glisse dans la peau du jury. Écoute les témoignages, analyse les preuves et pose ta décision finale… coupable ou innocent ?

Tu as été convoqué·e pour être juré·e. Entre dans une salle d’audience palpitante où le public se glisse dans la peau du jury. Écoute les témoignages, analyse les preuves et pose ta décision finale… coupable ou innocent ?

Meurtre #3 quatre amis partent pour une sortie en bateau lorsqu’un accident tragique survient… Était-ce prémédité ?

Attention l’expérience se déroule en français

Ce qui t’attend

Plonge dans le tumulte d’une salle d’audience grâce à cette pièce de théâtre immersive où tu décideras du sort de l’accusé

Prends des décisions difficiles tout au long de l’affaire l’histoire se construit en fonction des votes

Analyse les témoignages dans les moindres détails, examine les preuves et pèse chaque argument

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ZAC, Le Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie

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English :

You’ve been summoned for jury duty. Enter a thrilling courtroom where the audience slips into the shoes of the jury. Listen to the testimony, analyze the evidence and make your final decision… guilty or innocent?

L’événement THE JURY EXPERIENCE MEURTRE AU LARGE Pérols a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 OT MONTPELLIER