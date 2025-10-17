The Jury Experience : une affaire immersive au cœur d’une salle d’audience Versailles Palais des Congrès Versailles

The Jury Experience : une affaire immersive au cœur d’une salle d’audience 19 décembre 2025 et 6 février 2026 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Catégorie A : 35€ / catégorie B : 28€ / PMR : 20€

Début : 2025-12-19T19:30:00+01:00 – 2025-12-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-06T21:30:00+01:00 – 2026-02-06T22:30:00+01:00

⭐ Plonge au cœur d’un procès à haut risque avec The Jury Experience à Versailles. Dans cette pièce de théâtre, TU es le jury ! Tu devras faire triompher la justice. Tu étudieras chaque détail de l’affaire : des témoignages à l’analyse forensique, et tu décideras si l’accusé est coupable ou innocent.

Ce qui t’attend

Plonge dans le tumulte d’une salle d’audience grâce à cette pièce de théâtre où TU décideras du sort de l’accusé

️‍♂️ Analyse les témoignages dans les moindres détails, examine les preuves et pèse chaque argument

⚖️ Fais face à des dilemmes moraux complexes qui remettent en question tes convictions.

❓ La décision finale est entre tes mains : l’accusé sera-t-il libéré ou reconnu coupable ?

5 comédiens talentueux vous plongent au cœur du procès : Benoît de Gauléjac, Marion Jadot, Anaïs Robbe, Jérémie Laure et Julien Lecannelier.

Infos

Dates et heures : sélectionne la date et l’heure directement dans le sélecteur de billets

Location : Versailles Palais des Congrès 10 Rue de la Chancellerie, Versailles

⏳ Durée : entre 60 et 75 minutes

Âge requis : 12 ans et plus. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte

♿ Accessibilité : le lieu est accessible aux fauteuils roulants

Description

Tu as été convoqué pour être juré. Plonge au cœur d’un procès à haut risque qui remettra en question tes convictions sur la culpabilité, l’innocence et le vrai sens de la justice. The Jury Experience fait passer le théâtre au niveau supérieur, car le public devient un élément clé de l’expérience. En qualité de membre du jury, tu analyseras les témoignages, les contre-interrogatoires et les analyses forensiques dans ta quête de justice. Chaque mot compte. Chaque détail est essentiel. À la fin, tu devras passer au vote pour décider du sort de l’accusé. Justice sera-t-elle rendue ? Le sort de l’accusé est entre tes mains. Achète dès maintenant tes billets pour The Jury Experience : une affaire immersive au cœur d’une salle d’audience à Versailles !

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

