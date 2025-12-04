The Keeks Écuries de Baroja Anglet

The Keeks

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Formé en 2018, The Keeks est un power trio rock originaire du Sud-Ouest de la France. Leur univers mêle garage rock, punk et heavy rock, porté par une énergie brute et des riffs efficaces. Sur scène, le groupe déchaîne une intensité rare, taillée pour le live et les amateurs de son authentique.

Après la sortie d’un premier album éponyme en 2023 et plusieurs scènes découvertes comme au Printemps de Bourges, The Keeks émerge comme une des formations montantes du rock français.

En plein enregistrement de leur 3e album à venir en 2026, leur passage aux Écuries de Baroja promet une soirée pleine de décibels, de sueur et de bonnes vibrations un concert à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment découvrir la scène rock indépendante dans ce qu’elle a de plus sincère. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

