The Kids Harmony Maison du Peuple Belfort

The Kids Harmony

Maison du Peuple 1 Place de Gaulle et de la Résistance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’association Kids Harmony présente une première mondiale.

Dans chaque ville, entre 100 et 500 enfants et adolescents de la région, âgés de 10 à 17 ans, monteront sur scène pour chanter ensemble un hymne à la paix. Ce sont les enfants de votre ville, de votre territoire, que vous viendrez applaudir, unis par la musique et porteurs d’un message universel. Au fil de cette tournée exceptionnelle, des milliers de jeunes de nationalités différentes feront résonner leurs voix comme un symbole d’espoir, d’unité et de paix.

Au-delà du concert, c’est une expérience humaine et artistique hors du commun. Chaque voix, chaque note devient un symbole d’espoir, d’unité et d’optimisme, dans un monde qui a plus que jamais besoin de solidarité.

Chaque représentation sera un moment de communion unique, où la musique transcende les frontières et rapproche les cœurs. .

Maison du Peuple 1 Place de Gaulle et de la Résistance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 26 97 84 42 billetterie@dhmanagement.fr

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English : The Kids Harmony

L’événement The Kids Harmony Belfort a été mis à jour le 2026-03-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)