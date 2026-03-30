The Kids Harmony Le Grand Rex Paris

L’association Kids Harmony vous invite à vivre une première mondiale exceptionnelle : 300 enfants réunis sur la scène du Grand Rex pour interpréter ensemble un vibrant hymne à la paix.

Ce sont les enfants de votre territoire que vous viendrez applaudir, rassemblés par la musique et porteurs d’un message universel d’espoir, d’unité et de solidarité. Ils partageront ce moment unique aux côtés de jeunes prodiges de la chanson :

-Tim Sparking, virtuose de la guitare de 9 ans et finaliste de La France a un

incroyable talent

-Charlotte, 15 ans, gagnante de The Voice Kids (2025).

Pour Charlotte, la musique est bien plus qu’une passion : c’est une force vitale. Atteinte d’un cancer de la mâchoire à l’âge de 8 ans, elle a traversé une année de chimiothérapie et a failli perdre la vie. Le chant est devenu sa bouffée d’oxygène, l’énergie qui lui a donné la volonté de se battre. La musique lui a sauvé la vie.

Un concert unique, porteur d’espérance, dans un monde qui en a plus que jamais besoin.

Au programme : Céline Dion, Clara Luciani, Édith Piaf, Jean-Jacques Goldman, Santa, Zaho de Sagazan et bien d’autres surprises. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’Association Petits Princes, qui réalise

les rêves d’enfants gravement malades.

L’association Kids Harmony vous invite à vivre une première mondiale exceptionnelle : 300 enfants réunis sur la scène du Grand Rex pour interpréter ensemble un vibrant hymne à la paix.

Le dimanche 12 avril 2026

de 17h00 à 19h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T17:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Le Grand Rex 1 Bd Poissonnière 75002 Paris

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