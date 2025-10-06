THE KIDS HARMONY – MICROPOLIS Besancon

THE KIDS HARMONY Début : 2026-05-30 à 20:00. Tarif : – euros.

KIDS HARMONY – SING FOR PEACEL’association Kids Harmony présente une première mondiale.Dans chaque ville, entre 100 et 500 enfants et adolescents de la région, âgés de 10 à 17 ans, monteront sur scène pour chanter ensemble un hymne à la paix. Ce sont les enfants de votre ville, de votre territoire, que vous viendrez applaudir, unis par la musique et porteurs d’un messageuniversel.Au fil de cette tournée exceptionnelle, des milliers de jeunes de nationalités différentes feront résonner leurs voix comme un symbole d’espoir, d’unité et de paix.Au-delà du concert, c’est une expérience humaine et artistique hors du commun. Chaque voix, chaque note devient un symbole d’espoir, d’unité et d’optimisme, dans un monde qui a plus que jamais besoin de solidarité.Chaque représentation sera un moment de communion unique, où la musique transcende les frontières et rapproche les coeurs.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MICROPOLIS 3 BVD OUEST 25000 Besancon 25