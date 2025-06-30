THE KING’S SINGERS – Ô ! NOËL – ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie

THE KING’S SINGERS – Ô ! NOËL Début : 2025-12-11 à 20:45. Tarif : – euros.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : THE KING’S SINGERS – Ô ! NOËLDans la beauté tamisée des cathédrales et monastères d’Europe, éclairés à la bougie, les derniers jours avant Noël ont été, pendant plus de mille ans, marqués par l’exclamation « Ô ! », à travers le chant des sept grandes antiennes. Ces mélodies célèbrent différents aspects de l’histoire de Noël, exprimant toute la dramaturgie et l’attente de l’Avent. Pour nous, elles sont la source d’inspiration de ce tout nouveau programme : Ô ! Noël.Chaque séquence musicale de ce programme nous transporte à travers différents pays, langues, époques et genres, tous inspirés des thèmes des antiennes : O Sapientia (sagesse), O Adonai (hébreu pour « Dieu »), O Radix Jesse (la racine de Jessé), O Oriens (l’aurore), et O Emmanuel (la venue de Dieu).On y retrouve des œuvres de Guerrero, Praetorius et Hildegarde de Bingen, ainsi que des compositions de grands créateurs contemporains comme John Rutter, James MacMillan et notre propre basse, Piers Connor Kennedy. Le programme laisse également une belle place à notre signature musicale de Noël mêlant folk et jazz, dans des arrangements sur mesure en harmonies serrées.Cette collection musicale exceptionnelle cherche à transmettre au public d’aujourd’hui une part du mystère et de la dramaturgie de Noël que ces chants en « Ô » portent depuis un millénaire.

ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens 15, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92