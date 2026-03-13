The Köln Concert Keith Jarrett Maki Namekawa & Thomas Enhco Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

The Köln Concert Keith Jarrett Maki Namekawa & Thomas Enhco

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 22 – 22 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les pianistes Thomas Enhco et Maki Namekawa revisitent le Köln Concert de Keith Jarrett, monument des musiques improvisées.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Pianists Thomas Enhco and Maki Namekawa revisit Keith Jarrett’s Köln Concert, a monument of improvised music.

L’événement The Köln Concert Keith Jarrett Maki Namekawa & Thomas Enhco Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme