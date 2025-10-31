The Kraken Bus Limoges
The Kraken Bus Limoges vendredi 31 octobre 2025.
The Kraken Bus
Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Pour Halloween , un bus se transforme en un véritable navire pirate hanté pour une traversée mystérieuse de la ville de Limoges. The Kraken Bus vous donne rendez-vous à partir de 14h sur la place Wiston Churchill, Quail C, pour un circuit immersif de 30 minutes.
Ouverture du stand à 14h00 avec vente de gâteaux, boissons. Premier départ à 14h00, les autres seront adaptés aux flux des voyageurs. Venez déguisez !! .
Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine bureau.cptcl@gmail.com
