The last library 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Mardi 10 mars 2026 à partir de 19h.

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-10 2026-03-13

Spectacle de marionnette engagé, dès 8 ans.Enfants

Marionnettes en résistance!





Dans la dernière bibliothèque, deux enfants entrent en résistance contre la bêtise des adultes. La fiction va les aider à trouver les ressources nécessaires. Une dystopie pour marionnettes engagées qui trouve malheureusement bien des échos dans le monde.







Les bibliothèques sont menacées de fermeture. Les adultes appliquent la censure. Oscar, adolescent empathique, et Mona, enfant solitaire, décident de rentrer en résistance. La dernière bibliothèque devenue leur refuge se transforme en un lieu de rencontres et d'alliances improbables. Et si dans ce monde dystopique, la fiction pouvait agir sur le réel !









Les enfants sont incarnés par des marionnettes. Mais elles semblent presque plus vivantes que les marionnettistes.

Au sein de cette bibliothèque, les livres eux-mêmes deviennent terrain de jeu. Ils créent des points de bascule vers un autre imaginaire, vers d'autres possibles que la réalité. Des paysages sonores en émergent, contrastant avec le silence requis dans un tel lieu.







Avec ce spectacle, la compagnie Rodéo Théâtre tente de transmettre à la génération future le goût de la résistance.





Auteur, Mike Kenny

Metteur en scène, Simon Delattre .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Engaging puppet show, ages 8 and up.

German :

Engagiertes Puppentheaterstück, ab 8 Jahren.

Italiano :

Un coinvolgente spettacolo di burattini per bambini dagli 8 anni in su.

Espanol :

Un atractivo espectáculo de marionetas para niños a partir de 8 años.

