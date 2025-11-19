The Limiñanas La Vapeur Dijon
The Limiñanas La Vapeur Dijon mercredi 19 novembre 2025.
The Limiñanas
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 20:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
The Limiñanas, toujours porté par une envie chevillée au corps de nous embarquer dans leur univers teinté de rock sixties et de psychédélisme, sont de retour en 2025 pour défendre leur nouvel album Faded . .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : The Limiñanas
German : The Limiñanas
Italiano :
Espanol :
L’événement The Limiñanas Dijon a été mis à jour le 2025-03-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)