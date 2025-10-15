THE LIMINANAS – LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

THE LIMINANAS – LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux mercredi 15 octobre 2025.

THE LIMINANAS Début : 2025-10-15 à 20:00. Tarif : – euros.

2025 annonce le grand retour de The Limiñanas avec une tournée européenne qui passe par Le Kubb ! Lionel et Marie, couple de rock iconique s’il en est, nous plongent dans leur univers musical mâtiné de psychédélisme et rock 60’. Leur nouvel album Faded rend hommage aux stars féminines du cinéma oubliées qui, des années 50 à aujourd’hui, ont disparu des écrans comme par un cruel enchantement.Le duo sera rejoint sur scène par Thomas Gorman (Kill the Young) au chant, Clémence Lasme (Moodoïd, Lucie Antunes…) à la basse et Keith Streng (The Fleshtones) à la guitare. Alban Barate, fidèle complice sudiste, assurera une fois de plus les claviers vintages et la guitare. Des projections vidéo créées spécialement par l’artiste d’art contemporain SMITH propulsera le show vers un univers psyché, poétique et cosmique.Une dream team qui saura nous emporter dans une transe euphorique et contagieuse !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27