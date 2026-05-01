The Longest Yarn Carentan-les-Marais
The Longest Yarn Carentan-les-Marais vendredi 15 mai 2026.
Carentan-les-Marais
The Longest Yarn
Place de l’Église Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 11:00:00
fin : 2026-12-31 15:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Après avoir été vue par 500 000 personnes dans le monde entier, The Longest Yarn revient en Normandie. Cette fresque tricotée de 80 mètres, retraçant le Débarquement, s’installe à l’église de Saint-Hilaire-Petitville où elle sera complétée par de nouveaux éléments.
Après avoir été vue par 500 000 personnes dans le monde entier, The Longest Yarn revient en Normandie. Cette fresque tricotée de 80 mètres, retraçant le Débarquement, s’installe à l’église de Saint-Hilaire-Petitville où elle sera complétée par de nouveaux éléments. .
Place de l’Église Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie
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English : The Longest Yarn
After being seen by 500,000 people worldwide, The Longest Yarn returns to Normandy. This 80-metre knitted fresco, retracing the D-Day landings, has been installed in the church of Saint-Hilaire-Petitville, where it will be completed by new elements.
L’événement The Longest Yarn Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Baie du Cotentin
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