The Loop Cholet

The Loop Cholet jeudi 29 janvier 2026.

The Loop

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

De et M/S Romain Goupil Avec Aurélie Boquien, Tristan Cottin, Juliette Damy, Stanislas Perrin

Molière 2025 de la meilleure comédie + 1 nomination Molières 2025

Un huis clos troublant sur le fil du temps, entre répétition, mémoire et vertige de l’instant. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement The Loop Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais