THE LOOP Cruzy

THE LOOP Cruzy samedi 21 février 2026.

THE LOOP

Cruzy Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

The Loop

De Robin Goupil

Théâtre

Après le succès de No Limit, Robin Goupil nous présente sa nouvelle comédie ! The Loop débarque en Sud-Hérault, accompagné de son Molière 2025 de la Meilleure Comédie.

Sale affaire…

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent.

Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?

La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. C’était pas le jour pour arrêter l’arabica…

Dès 12 ans

Durée 1h20 .

Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr

English :

The Loop

By Robin Goupil

Theater

German :

The Loop

Von Robin Goupil

Theater

Italiano :

Il loop

Di Robin Goupil

Il teatro

Espanol :

El bucle

Por Robin Goupil

Teatro

L’événement THE LOOP Cruzy a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN