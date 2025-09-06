THE LOOP Cruzy
Cruzy Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
De Robin Goupil
Théâtre
Après le succès de No Limit, Robin Goupil nous présente sa nouvelle comédie ! The Loop débarque en Sud-Hérault, accompagné de son Molière 2025 de la Meilleure Comédie.
Sale affaire…
Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent.
Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?
La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. C’était pas le jour pour arrêter l’arabica…
Dès 12 ans
Durée 1h20 .
Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr
