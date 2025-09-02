The Loop La Forgerie, Wassy Wassy

The Loop Samedi 10 janvier 2026, 20h30 La Forgerie, Wassy Haute-Marne

Début : 2026-01-10T20:30:00 – 2026-01-10T23:00:00

Fin : 2026-01-10T20:30:00 – 2026-01-10T23:00:00

« The Loop », une comédie théâtrale de Robin Goupil (auteur et metteur en scène), raconte l’histoire de Mike, accusé de meurtre. Défendu par une avocate rusée, il doit affronter les assauts de deux flics incorruptibles. Mais une étrange boucle temporelle vient semer le chaos : chaque geste se répète, créant une spirale de gags et de situations absurdes. Avec Aurélie Boquien, Tristan Cottin, Juliette Damy et Stanislas Perrin (ou Laurent Robert), la pièce, récompensée par le Molière 2025 de la meilleure comédie et une nomination pour la révélation féminine (Juliette Damy), promet un moment théâtral explosif.

La Forgerie, Wassy 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Comédie théâtrale multiprimée où un fils accusé de meurtre se retrouve piégé dans une boucle temporelle délirante, entre chaos et gags. Saison Culturelle