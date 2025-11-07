The Loop Le Pin Galant Mérignac

The Loop Vendredi 7 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T22:00:00

Amateur de jeux de mots puisés dans des chansons de variété des années 70-80, des séries et des longs- métrages, Robin Goupil s’amuse et amuse, signe des dialogues truculents échangés par des personnages pince-sans-rire… Après le succès de « No Limit » (Molière 2023 – Nomination meilleure comédie), Robin Goupil poursuit son exploration de la bêtise américaine avec « The Loop », sa nouvelle comédie désopilante !

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre.

Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux ﬂics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?

La théorie du chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante.

Folle comédie à l’énergie prodigieuse, « The Loop » se vit comme un grand huit de l’humour.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

