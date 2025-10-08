The Loop Roubaix

The Loop

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-04 21:20:00

2026-02-03 2026-02-04

Robin Goupil revient avec _The Loop_, une comédie savoureusement absurde où l’enquête policière tourne… en boucle ! Véritable expérience théâtrale déjantée, le spectacle mêle humour, chaos et rebondissements à un rythme effréné.

L’affaire ? Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Défendu par une avocate véreuse et harcelé par deux flics incorruptibles, il tente de s’en sortir tant bien que mal… Trois fois. Car la même scène d’interrogatoire est rejouée à chaque acte, avec des variations irrésistibles et des conséquences hilarantes.

Robin Goupil orchestre ici une comédie d’horloger, jouant avec la théorie du chaos et le comique de répétition. Quatre comédiens éblouissants se livrent à une performance millimétrée, portée par des effets sonores et visuels inventifs et un décor d’une efficacité redoutable.

_The Loop_ est un tourbillon de rires et de surprises, un grand huit théâtral dont on ressort grisé et conquis.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Robin Goupil returns with _The Loop_, a delightfully absurd comedy in which the police investigation goes round and round! A truly madcap theatrical experience, the show blends humor, chaos and twists and turns at a frenetic pace.

The case? Mayor Mitchel has no cat, but his son Mike is accused of murder. Defended by a crooked lawyer and harassed by two incorruptible cops, he tries to get out of it as best he can? Three times over. Because the same interrogation scene is replayed in every act, with irresistible variations and hilarious consequences.

Robin Goupil orchestrates a watchmaker?s comedy, playing with chaos theory and the comedy of repetition. Four dazzling comedians put in a pinpoint performance, supported by inventive visual and sound effects and a fearsomely effective set.

the Loop_ is a whirlwind of laughter and surprises, a theatrical rollercoaster from which we emerge exhilarated and conquered.

German :

Robin Goupil kehrt mit _The Loop_ zurück, einer herrlich absurden Komödie, in der sich die polizeilichen Ermittlungen in einer Endlosschleife drehen! Das Stück ist ein verrücktes Theatererlebnis, das Humor, Chaos und Wendungen in rasantem Tempo miteinander verbindet.

Was ist der Fall? Bürgermeister Mitchel hat keine Katze, aber sein Sohn Mike wird des Mordes beschuldigt. Er wird von einer zwielichtigen Anwältin verteidigt und von zwei unbestechlichen Polizisten belästigt, die versuchen, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen Und das dreimal. Denn die gleiche Verhörszene wird in jedem Akt wiederholt, mit unwiderstehlichen Variationen und urkomischen Folgen.

Robin Goupil inszeniert hier eine Uhrwerkkomödie, die mit der Chaostheorie und der Wiederholungskomik spielt. Vier blendende Schauspieler liefern eine millimetergenaue Leistung ab, die von erfinderischen Ton- und Bildeffekten und einem furchterregend effizienten Bühnenbild getragen wird.

the Loop ist ein Wirbelwind aus Lachen und Überraschungen, eine theatralische Achterbahnfahrt, aus der man berauscht und erobert hervorgeht.

Italiano :

Robin Goupil torna con _The Loop_, una commedia deliziosamente assurda in cui l’indagine della polizia gira in tondo! Un’esperienza teatrale davvero folle, lo spettacolo combina umorismo, caos e colpi di scena a un ritmo frenetico.

Il caso? Il sindaco Mitchel non ha un gatto, ma suo figlio Mike è accusato di omicidio. Difeso da un avvocato disonesto e perseguitato da due poliziotti incorruttibili, cerca di uscirne nel migliore dei modi? Tre volte. La stessa scena dell’interrogatorio viene riproposta in ogni atto, con variazioni irresistibili e conseguenze esilaranti.

Robin Goupil orchestra qui una commedia da orologiaio, giocando con la teoria del caos e la comicità della ripetizione. Quattro attori brillanti offrono una performance finemente calibrata, supportata da effetti visivi e sonori inventivi e da una scenografia spaventosamente efficace.

the Loop_ è un turbine di risate e sorprese, una montagna russa teatrale che lascia esaltati e conquistati.

Espanol :

Robin Goupil vuelve con _The Loop_, una comedia deliciosamente absurda en la que la investigación policial da vueltas y más vueltas El espectáculo, una auténtica locura teatral, combina humor, caos y giros a un ritmo frenético.

¿El caso? El alcalde Mitchel no tiene gato, pero su hijo Mike está acusado de asesinato. Defendido por un abogado sin escrúpulos y acosado por dos policías incorruptibles, intenta salir del paso lo mejor que puede.. Tres veces. En cada acto se repite la misma escena de interrogatorio, con variaciones irresistibles y consecuencias hilarantes.

Robin Goupil orquesta aquí una comedia de relojero, jugando con la teoría del caos y la comedia de la repetición. Cuatro actores deslumbrantes ofrecen una interpretación afinada, apoyada por inventivos efectos visuales y sonoros y una escenografía temiblemente eficaz.

the Loop_ es un torbellino de risas y sorpresas, una montaña rusa teatral que le dejará entusiasmado y conquistado.

