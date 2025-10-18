Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine – Orchestre de Chambre – SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine – Orchestre de Chambre Début : 2026-03-28 à 20:30.

REGIE CULTURELLE BEAUSEJOUR PRÉSENTE : ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINEL’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine sera accompagné pour le concert Tendres instants par le chef Nicolò Umberto Foron et la violoncelliste Anne Gastinel, samedi 28 mars 2026 à 20h30 sur la scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage.Tendres instantsL’Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine sous la direction de Nicolò Umberto Foron l Violoncelle : Anne GastinelSCHUMANN Concerto pour violoncelle, op 129 en La mineurAllain GAUSSIN Instants d’éternitéBEETHOVEN Symphonie n°1 op 21 en Do majeurEntre pièces classiques, romantiques et création contemporaine, ce voyage hors du temps met le violoncelle à l’honneur. La soliste star Anne Gastinel, 36 ans après son dernier concert avec l’orchestre, retrouve les musiciens sous la baguette du jeune chef italien Nicolò Umberto Foron.Ensemble, ils font résonner le Concerto en la mineur (1850) de Robert Schumann, œuvre virtuose et surprenante par ses tempos. Entre harmonies envoûtantes et silences délicats, cet emblème du répertoire romantique promet une expérience unique où le temps semble s’arrêter. Cette thématique du « temps suspendu » est centrale dans Instants d’éternité (2020), dernière pièce orchestrale du compositeur contemporain Allain Gaussin : « Tel [l’astronome] scrutant pendant de longues nuits, à l’œil nu, notre ciel étoilé pour en déchiffrer les énigmes, j’ai moi-même tenté d’exprimer par la musique ma propre vision de cette grande et belle voûte étoilée ». L’intemporelle Symphonie n°1 (1800) de Ludwig van Beethoven vient parachever ce programme en suspension. Traditionnelle, dans le sillage d’Haydn et Mozart, elle révèle déjà un génie beethovénien prêt à s’affirmer et à marquer l’histoire. Trois pépites musicales qui invitent à défier le temps.Anne Gastinel, soliste instrumental Victoires de la Musique Classique 2006

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage 17