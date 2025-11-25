The Loop Sens

The Loop

21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

2025-11-25 20:30:00

Une pièce de Robin Goupil

MOLIÈRE 2025 DE LA MEILLEURE COMÉDIE

Sale affaire…

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? Ce n’était pas le jour pour arrêter l’arabica…

Auteur et metteur en scène Robin Goupil

Assistant Théo Comby

Distribution Aurélie Boquien, Tristan Cottin, Juliette Damy ou Emmanuelle Taton, Stanislas Perrin (ou Laurent Robert)

Scénographie Capucine Grou-Radenez

Musique Robin Goupil et Thomas Gendronneau

Lumières François Leneveu

Costumes Bérengère Roland

Diffusion Les Béliers .

21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

