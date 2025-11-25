The Loop Sens
The Loop Sens mardi 25 novembre 2025.
The Loop
21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : 2025-11-25 20:30:00
Début : 2025-11-25 20:30:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Une pièce de Robin Goupil
MOLIÈRE 2025 DE LA MEILLEURE COMÉDIE
Sale affaire…
Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre. Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? Ce n’était pas le jour pour arrêter l’arabica…
Auteur et metteur en scène Robin Goupil
Assistant Théo Comby
Distribution Aurélie Boquien, Tristan Cottin, Juliette Damy ou Emmanuelle Taton, Stanislas Perrin (ou Laurent Robert)
Scénographie Capucine Grou-Radenez
Musique Robin Goupil et Thomas Gendronneau
Lumières François Leneveu
Costumes Bérengère Roland
Diffusion Les Béliers .
21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
English : The Loop
German : The Loop
Italiano :
Espanol :
