The Loop Théâtre Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage samedi 18 octobre 2025.

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : Samedi 2025-10-18

Découvrez la comédie « The Loop », récompensée aux Molières 2025, samedi 18 octobre 2025 à 20h30 sur la scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

English : The Loop Theater

Discover the comedy « The Loop », awarded at the Molières 2025, on Saturday October 18, 2025 at 8:30pm on the Beauséjour stage in Châtelaillon-Plage.

German : The Loop Theater

Erleben Sie die Komödie « The Loop », die bei den Molières 2025 ausgezeichnet wurde, am Samstag, den 18. Oktober 2025 um 20:30 Uhr auf der Bühne von Beauséjour in Châtelaillon-Plage.

Italiano :

Scoprite la commedia « The Loop », premiata al Molières 2025, sabato 18 ottobre 2025 alle 20.30 sul palcoscenico del Beauséjour a Châtelaillon-Plage.

Espanol : The Loop Teatro

Descubra la comedia « El Bucle », premiada en los Molières 2025, el sábado 18 de octubre de 2025 a las 20.30 h en el escenario Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

