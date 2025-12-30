THE LOOP THEATRE SAINT-GEORGES Paris

THE LOOP Début : 2026-04-12 à 17:00. Tarif : – euros.

THE LOOPMolière meilleure comédie 2025Sale affaire…Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre.Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante.C’était pas le jour pour arrêter l’arabica… De : Romain GoupilMise en scène : Romain Goupil (assisté de Théo Comby)Avec en alternance : Aurélie Boquien, Tristan Cottin, Juliette Damy, Fabian Hellou, Gaëlle Lebert, Stanislas Perrin, Miren Pradier, Laurent Robert, Emmanuelle Taton, Laurène Thomas, Rémi Waeles, Hugo Tejero.Lumières : François LeneveuCostume : Bérengère RolandScénographie : Capucine Grou-RadenezMusique : Robin Goupil et Thomas GendronneauCrédit photos : Oscar ChevillardProduction : Le théâtre des Béliers et la Rippe, en accord avec le Théâtre Saint Georges

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE SAINT-GEORGES 51 Rue Saint Georges 75009 Paris 75