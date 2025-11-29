The Love Beatles Charleville-Mézières

The Love Beatles

75 Forest Avenue, Charleville-Mézières, Ardennes

Les Love Beatles sont nés de la passion de quatre musiciens exceptionnels pour la musique intemporelle des Beatles. Animés par leur volonté de préserver l'incroyable héritage musical des Fab Four de Liverpool, les Love Beatles offrent un spectacle vibrant qui capture toute la magie de la Beatlemania.Des costumes confectionnés avec une précision méticuleuse aux instruments authentiques, en passant par une performance scénique captivante et le son légendaire des Beatles, chaque détail est recréé avec amour. Le résultat ? Un concert époustouflant qui captive le public du début à la fin.

+33 3 24 55 00 00

English :

The Love Beatles were born from the passion of four exceptional musicians for the timeless music of the Beatles. Driven by their desire to preserve the incredible musical legacy of Liverpool's Fab Four, The Love Beatles offer a vibrant show that captures all the magic of Beatlemania, from the meticulously crafted costumes and authentic instruments to the captivating stage performance and legendary Beatles sound, every detail is lovingly recreated. The result? A breathtaking concert that captivates audiences from start to finish.

