THE LULU PROJECT THEATRE DU PAVE Toulouse vendredi 5 décembre 2025.

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-06 21:50:00

2025-12-05

Transposé dans l’ex RDA des années 1980, Lulu n’est pas un ado comme les autres, sans doute parce qu’il vit de l’autre côté d’un mur, dans une tour au milieu des champs, avec une mère qui a du mal à l’accepter tel qu’il est et qui idolâtre sa sœur

Le rêve de Lulu ? Devenir une star du rock ou du punk, ou partir à la conquête de l’espace et des étoiles. Alors, avec Moritz, son copain malvoyant, Lulu s’échappe dans des rêves où il serait possible de tout reprendre à zéro. Les deux amis réinventent un monde à la mesure de leur imaginaire. 11 .

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 26 43 66

English :

Transposed to the former GDR of the 1980s, Lulu is not a teenager like the others, probably because he lives on the other side of a wall, in a tower in the middle of fields, with a mother who has difficulty accepting him as he is and who idolizes his sister

German :

In der ehemaligen DDR der 1980er Jahre ist Lulu kein gewöhnlicher Teenager, wahrscheinlich weil er auf der anderen Seite der Mauer lebt, in einem Hochhaus inmitten von Feldern, mit einer Mutter, die ihn nur schwer so akzeptieren kann, wie er ist, und die ihre Schwester vergöttert

Italiano :

Ambientato nella ex DDR degli anni Ottanta, Lulù non è un adolescente come gli altri, probabilmente perché vive dall’altra parte del muro, in un grattacielo in mezzo ai campi, con una madre che fatica ad accettarlo così com’è e che idolatra la sorella

Espanol :

Ambientada en la antigua RDA de los años 80, Lulu no es una adolescente como las demás, probablemente porque vive al otro lado de un muro, en un bloque de pisos en medio de campos, con una madre a la que le cuesta aceptarla tal como es y que idolatra a su hermana

